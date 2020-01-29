Россия расширяет список превентивных мер по недопущению попадания на территорию страны коронавируса, свирепствующего в Китае и уже "отметившегося в 17 других государствах.
Новые ограничения коснутся железнодорожного сообщения. Все поезда из Поднебесной будут остановлены. Останется только тот, что связывает Пекин с Москвой.
Об этом рассказала Татьяна Голикова.
"По решению оперативного штаба мы с 00:00 часов 31 января (ночь с четверга на пятницу — прим. ред), ограничиваем железнодорожное сообщение. Поезда будут двигаться только по маршруту Москва — Пекин, Пекин — Москва", — объявила российский вице-премьер.
Что же касается воздушного сообщения, то, по словам Голиковой, "решение будет принято до конца месяца" после того, как МИД и Минтранс "оценят ситуацию по количеству россиян, которые возвращаются из Китая".
"Меры безопасности, введенные раньше, продолжают действовать: в регионах ДВФО закрытый режим пунктов пропуска на границе с Китаем продляется" — сообщает министр.
Напомним, что вчера, 29 января, в Кремле президент провел рабочее совещание с руководителями сферы здравоохранения, на котором потребовал "сделать все, чтобы у нас такого (как в Китае — прим. ред) не было.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.