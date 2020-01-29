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Железнодорожные вокзалы в России закрывают для поездов из Китая

Политика » Власть » Кремль

Россия расширяет список превентивных мер по недопущению попадания на территорию страны коронавируса, свирепствующего в Китае и уже "отметившегося в 17 других государствах.

Новые ограничения коснутся железнодорожного сообщения. Все поезда из Поднебесной будут остановлены. Останется только тот, что связывает Пекин с Москвой.

Об этом рассказала Татьяна Голикова.

"По решению оперативного штаба мы с 00:00 часов 31 января (ночь с четверга на пятницу — прим. ред), ограничиваем железнодорожное сообщение. Поезда будут двигаться только по маршруту Москва — Пекин, Пекин — Москва", — объявила российский вице-премьер.

Самолеты пока летают

Что же касается воздушного сообщения, то, по словам Голиковой, "решение будет принято до конца месяца" после того, как МИД и Минтранс "оценят ситуацию по количеству россиян, которые возвращаются из Китая".

"Меры безопасности, введенные раньше, продолжают действовать: в регионах ДВФО закрытый режим пунктов пропуска на границе с Китаем продляется" — сообщает министр.

Напомним, что вчера, 29 января, в Кремле президент провел рабочее совещание с руководителями сферы здравоохранения, на котором потребовал "сделать все, чтобы у нас такого (как в Китае — прим. ред) не было.

Темы поезд китай коронавирус вице-премьер татьяна голикова
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