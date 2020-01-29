Жириновский запретил россиянам целоваться

Владимир Жириновский включился в борьбу с вирусами.

Лидер ЛДПР предлагает запретить в стране поцелуи и рукопожатия, считая это эффективной мерой по "предотвращению распространения заразы".

Своей идеей Владимир Вольфович поделился в telegram-канале.

"Лучшие меры по борьбе с вирусами — превентивные. Никаких поцелуев и рукопожатий. Карантин!" — написал парламентарий.

Начать Жириновский решил с себя. И начал

К слову, Жириновский уже повесил на двери в свой кабинет объявление, в котором написано, что "вход людям с температурой и недомоганием, равно как объятия, рукопожатия, поцелуи и подарки — запрещены".

Глава ЛДПР уверен, что подобные меры профилактики надо соблюдать и во время ежегодных сезонных эпидемий ОРВИ и гриппа.