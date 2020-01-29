Владимир Жириновский включился в борьбу с вирусами.
Лидер ЛДПР предлагает запретить в стране поцелуи и рукопожатия, считая это эффективной мерой по "предотвращению распространения заразы".
Своей идеей Владимир Вольфович поделился в telegram-канале.
"Лучшие меры по борьбе с вирусами — превентивные. Никаких поцелуев и рукопожатий. Карантин!" — написал парламентарий.
К слову, Жириновский уже повесил на двери в свой кабинет объявление, в котором написано, что "вход людям с температурой и недомоганием, равно как объятия, рукопожатия, поцелуи и подарки — запрещены".
Глава ЛДПР уверен, что подобные меры профилактики надо соблюдать и во время ежегодных сезонных эпидемий ОРВИ и гриппа.
"Кстати, надо и в школах отменить правило ходить парами, держась за руки, — говорит Жириновский. — Руки — это ж рассадник бактерий: ими рот прикрывают, когда чихают или кашляют, предметы разные в общественных местах трогают…"
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.