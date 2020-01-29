Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Михаила Игнатьева с поста главы Республики Чувашия.
В соответствующем указе главы государства сказано, что в отставку Игнатьев отправлен в "связи с утратой доверия".
Надо заметить, что подобная формулировка при отставках глав регионов используется довольно редко. Явные признак того, насколько в Кремле были недовольны главой (теперь уже бывшим) Чувашии.
Михаил Игнатьев в последние пару недель стал фигурантом нескольких резонансных историй, выставив себя с довольно неприглядной стороны.
После этого главу Чувашии исключили из партии "Единая Россия". Причем произошло это весьма оперативно. После этого стало понятно, что и на посту руководителя региона Михаил Игнатьев не задержится.
Временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев. Он член фракции "Справедливая Россия". В 2015 году был конкурентом Игнатьева на выборах главы республики.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.