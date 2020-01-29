Путин уволил главу Чувашии из-за утраты доверия

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Михаила Игнатьева с поста главы Республики Чувашия.

В соответствующем указе главы государства сказано, что в отставку Игнатьев отправлен в "связи с утратой доверия".

Надо заметить, что подобная формулировка при отставках глав регионов используется довольно редко. Явные признак того, насколько в Кремле были недовольны главой (теперь уже бывшим) Чувашии.

Михаил Игнатьев в последние пару недель стал фигурантом нескольких резонансных историй, выставив себя с довольно неприглядной стороны.

Сначала он призвал "мочить" журналистов, которые ищут только негатив.

А затем в Сети разошлось видео, где Игнатьев вынудил подпрыгнуть офицера МЧС за ключами от нового пожарного автомобиля.

После этого главу Чувашии исключили из партии "Единая Россия". Причем произошло это весьма оперативно. После этого стало понятно, что и на посту руководителя региона Михаил Игнатьев не задержится.

Временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев. Он член фракции "Справедливая Россия". В 2015 году был конкурентом Игнатьева на выборах главы республики.