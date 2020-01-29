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Путин провел совещание по коронавирусу: Чтобы у нас такого не было

Политика » Власть » Кремль

Сегодня президент России Владимир Путин провел рабочее совещание с руководителями системы здравоохранения.

Тема — меры по предупреждению эпидемии коронавируса в России.

Президент заслушал доклады зампреда Правительства Татьяны Голиковой, Анны Поповой, главы Роспотребнадзора и Михаила Мурашко, министра здравоохранения, сообщается на официальном сайте Кремля.

"Практически во всех странах мира, в том числе у нас, пневмония и грипп ежегодно уносят человеческие жизни. Сейчас перед нами стоит задача, сделать все, чтобы у нас ничего подобного (как в Китае — прим. ред)не было. Это новое явление, и вопрос — насколько мы готовы к этому вызову", — сказал глава государства на совещании (цитата РИА Новости).

Напомним, что первые сообщения о появлении нового вируса из Китая стали приходить в конце декабря прошлого года.

За месяц им инфицированы в одной только Поднебесной  более 6 тысяч человек. 132 заболевших умерли. (данные на полночь 29 января - прим.ред). Случаи заражения зафиксированы в 16 странах мира.

Сегодня лидер Китая Си Цзиньпин выступил с тревожным заявлением. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы анна попова коронавирус владимир путин михаил мурашко татьяна голикова совещание в кремле
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