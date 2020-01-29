Сегодня президент России Владимир Путин провел рабочее совещание с руководителями системы здравоохранения.
Тема — меры по предупреждению эпидемии коронавируса в России.
Президент заслушал доклады зампреда Правительства Татьяны Голиковой, Анны Поповой, главы Роспотребнадзора и Михаила Мурашко, министра здравоохранения, сообщается на официальном сайте Кремля.
"Практически во всех странах мира, в том числе у нас, пневмония и грипп ежегодно уносят человеческие жизни. Сейчас перед нами стоит задача, сделать все, чтобы у нас ничего подобного (как в Китае — прим. ред)не было. Это новое явление, и вопрос — насколько мы готовы к этому вызову", — сказал глава государства на совещании (цитата РИА Новости).
Напомним, что первые сообщения о появлении нового вируса из Китая стали приходить в конце декабря прошлого года.
За месяц им инфицированы в одной только Поднебесной более 6 тысяч человек. 132 заболевших умерли. (данные на полночь 29 января - прим.ред). Случаи заражения зафиксированы в 16 странах мира.
Сегодня лидер Китая Си Цзиньпин выступил с тревожным заявлением. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.