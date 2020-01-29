Эрдоган обвинил Россию в невыполнении соглашения по Идлибу

Сегодня турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил РФ в невыполнении обязательств по соглашениям, касающимся создания демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.

Как отмечает Эрдоган, в Идлибе наблюдается "усиление нападения со стороны режима, опирающегося на поддержку России. Это свидетельство того, что Россия не выполняет соглашения в Астане и Сочи".

"Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным", — заявил Эрдогана в эфире ТК NTV.

В целях недопущения эскалации напряженности, считает турецкий лидер, Москве, Анкаре и Тегерану нужно всерьез заняться "возрождением астанинского процесса".

Напомним, что в 2017 году в столице Казахстана между Турцией, Россией и Ираном были подписаны договоренности о создании в Сирии четырех зон деэскалации.