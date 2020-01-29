Путин обсудит карьерные перспективы бывших членов правительства

Сегодня в Кремле состоится встреча президента РФ с теперь уже бывшими членами кабмина правительства Дмитрия Медведева.

По словам Дмитрия Пескова, на встрече будут обсуждаться перспективы трудоустройства экс-министров.

У президента запланирована на сегодня еще и международная встреча

Еще, по информации пресс-секретаря президента, у Путина на сегодня запланированы переговоры с Маркусом Зёдером, премьер-министром Баварии, который сейчас находится с рабочим визитом в Москве.