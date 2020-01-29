Сегодня в Кремле состоится встреча президента РФ с теперь уже бывшими членами кабмина правительства Дмитрия Медведева.
По словам Дмитрия Пескова, на встрече будут обсуждаться перспективы трудоустройства экс-министров.
Еще, по информации пресс-секретаря президента, у Путина на сегодня запланированы переговоры с Маркусом Зёдером, премьер-министром Баварии, который сейчас находится с рабочим визитом в Москве.
"Германия — очень важный торгово-экономический и инвестиционный партнер России. Поэтому встреча с руководителем одного из ведущих регионов ФРГ, представляется чрезвычайно важной и актуальной", — отметил Песков.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.