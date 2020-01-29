Вчера член рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Павел Крашенинников рассказал о том, что им поступило "интересное предложение" переименовать должность президента РФ, заменив ее на "верховный правитель".
Сегодня эту инициативу прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам,
"пока это все в режиме дискуссии, у президента России Владимира Путина нет никакой позиции относительно этой новой инициативы. Он ничего не думает по этому поводу".
"В ходе работы этой комиссии поступает очень много предложений, в этом, собственно, и заключается цель дискуссии собрать мнения", - сказал Песков.
И добавил, что сейчас "в абсолютно свободном режиме" поступают предложения, которые обсуждаются, и часть из них отсеивается, что вполне естественно.
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