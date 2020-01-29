Песков прокомментировал идею ввести должность "верховного правителя"

Вчера член рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Павел Крашенинников рассказал о том, что им поступило "интересное предложение" переименовать должность президента РФ, заменив ее на "верховный правитель".

Что об этом думают в Кремле

Сегодня эту инициативу прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам,

"пока это все в режиме дискуссии, у президента России Владимира Путина нет никакой позиции относительно этой новой инициативы. Он ничего не думает по этому поводу". "В ходе работы этой комиссии поступает очень много предложений, в этом, собственно, и заключается цель дискуссии собрать мнения", - сказал Песков.

И добавил, что сейчас "в абсолютно свободном режиме" поступают предложения, которые обсуждаются, и часть из них отсеивается, что вполне естественно.