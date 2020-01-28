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Источник Правда.Ру

Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Политика

Заместитель председателя Государственной Думы РФ, возглавляющий российскую делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы, Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ.

Как сообщается на сайте Совета, кандидатуру Толстого поддержали 132 парламентария, против проголосовали 117.

ПАСЕ может стать площадкой для диалога

По мнению спикера нижней палаты Госдумы Вячеслава Володина, избрание Толстого на пост вице-президента — "реальная возможность" выстроить конструктивный диалог.

"Петр Толстой последовательно отстаивает интересы нашей страны на международных площадках", — уверен Володин (цитата пресс-службы Госдумы).

Напомним, что вчера делегации Украины и Прибалтики требовали ограничить российскую делегацию в полномочиях. В случае, если бы это произошло, Россия покинула бы ПАСЕ.

Такой опыт уже был: Москва приостанавливала свое участие в заседаниях, когда страну лишали ряда прав "за Крым" в 2014 году. А позже были заморожены выплаты в бюджет ПАСЕ. Все вернулось "на круги своя" лишь летом 2019 года.

Темы пасе петр толстой вячеслав володин
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