Заместитель председателя Государственной Думы РФ, возглавляющий российскую делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы, Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ.
Как сообщается на сайте Совета, кандидатуру Толстого поддержали 132 парламентария, против проголосовали 117.
По мнению спикера нижней палаты Госдумы Вячеслава Володина, избрание Толстого на пост вице-президента — "реальная возможность" выстроить конструктивный диалог.
"Петр Толстой последовательно отстаивает интересы нашей страны на международных площадках", — уверен Володин (цитата пресс-службы Госдумы).
Напомним, что вчера делегации Украины и Прибалтики требовали ограничить российскую делегацию в полномочиях. В случае, если бы это произошло, Россия покинула бы ПАСЕ.
Такой опыт уже был: Москва приостанавливала свое участие в заседаниях, когда страну лишали ряда прав "за Крым" в 2014 году. А позже были заморожены выплаты в бюджет ПАСЕ. Все вернулось "на круги своя" лишь летом 2019 года.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.