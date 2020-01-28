СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии

Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой, либо на следующей неделе. Причин для ухода накопилось немало, например, два крупных скандала за последний месяц. Об этом сообщил РБК со ссылкой на собственный источник в администрации президента.

Сам Игнатьев пока никак не прокомментировал эту информацию.

Напомним, недавно российские СМИ рассказывали о скандалах с участием Михаила Игнатьева. Поздравляя жителей региона с Днем печати он призвал "мочить" продажных журналистов. Затем губернатор заставил подпрыгивать сотрудника МЧС за ключами от новых служебных автомобилей.