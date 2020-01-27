Президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного совета страны. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правовой информации.

"В соответствии с положением о Государственном совете РФ, утвержденным указом президента РФ от 1 сентября 2000 года № 1602 "О Государственном совете РФ": осуществить ротацию состава президиума Государственного совета РФ; утвердить президиум Государственного совета РФ", — сказано в документе.