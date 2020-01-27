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Путин утвердил состав Государственного совета России

Политика » Власть

Президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного совета страны. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правовой информации.

"В соответствии с положением о Государственном совете РФ, утвержденным указом президента РФ от 1 сентября 2000 года № 1602 "О Государственном совете РФ": осуществить ротацию состава президиума Государственного совета РФ; утвердить президиум Государственного совета РФ", — сказано в документе.

В состав Государственного совета России вошли:

  • губернатор Петербурга Александр Беглов;
  • губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров;
  • глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков;
  • губернатор Сахалина Валерий Лимаренко;
  • губернатор Тверской области Игорь Руденя;
  • губернатор Алтайского края Виктор Томенко;
  • глава Башкирии Радий Хабиров;
  • губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Темы состав утверждение владимир путин государственный совет россии
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