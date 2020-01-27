Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона о материнском капитале до 31 декабря 2026 года.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих предоставление средств материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло", — говорится в сообщении на сайте Кремля.