Экс-министр культуры РФ Владимир Мединский стал помощником президента России. На новом посту он займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарных сферах", - отметил Песков.
Журналисты также поинтересовались полномочиями Дмитрия Козака, но Песков не смог ответить.
"Пока уточняется. По Козаку на днях расскажу, как только будет всё уточнено", - пояснил представитель Кремля.
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