Песков рассказал о новых обязанностях Мединского

Экс-министр культуры РФ Владимир Мединский стал помощником президента России. На новом посту он займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарных сферах", - отметил Песков.

Журналисты также поинтересовались полномочиями Дмитрия Козака, но Песков не смог ответить.