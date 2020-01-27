Мишустин назначил новых заместителей главы ФНС

На официальном сайте кабинета министров появилось распоряжение о назначении четырех заместителей главы ФНС, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава правительства одобрил кандидатуры Юлии Шепелевой, Виталия Колесникова, Виктора Бациева и Андрея Бударина.

Андрей Бударин ранее руководил управлением оперативного контроля ФНС. Виктор Бациев занимал должность судьи в Высшем арбитражном суде РФ. Виталий Колесников возглавлял управление регистрации и учета налогоплательщиков в ФНС. А Юлия Шепелева руководила управлением трансфертного ценообразования в ФНС.