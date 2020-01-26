Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причины, которые привели к отставке правительства Дмитрия Медведева. Об этом он рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Это было решение правительства. Дмитрий Анатольевич Медведев об этом рассказал, что на фоне тех новых, скажем так, оценок, которые дал президент, новых задач, которые поставил президент, в том числе и по поправкам в Конституцию, предыдущее правительство посчитало своим долгом уйти в отставку, дабы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития", - заявил Песков.