Политолог Андрей Чеснаков дополнил свое заявление о том, что помощник президента России Владислав Сурков планирует уйти в отставку. После этого сообщения высказался пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин не подписывал никаких заявление об отставке.
"Когда появится указ - определит Президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова", - пояснил Чеснаков.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".