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Источник Правда.Ру

Чеснаков прокомментировал решение Суркова

Политика » Власть » Кремль

Политолог Андрей Чеснаков дополнил свое заявление о том, что помощник президента России Владислав Сурков планирует уйти в отставку. После этого сообщения высказался пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин не подписывал никаких заявление об отставке.

"Когда появится указ - определит Президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова", - пояснил Чеснаков.

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