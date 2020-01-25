Чеснаков прокомментировал решение Суркова

Политолог Андрей Чеснаков дополнил свое заявление о том, что помощник президента России Владислав Сурков планирует уйти в отставку. После этого сообщения высказался пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин не подписывал никаких заявление об отставке.