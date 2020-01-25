Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова Алексея Чеснакова об "изменении украинского курса". Представитель российского лидера рассказал РИА Новости, что недавние сообщения СМИ о "изменении подхода к украинскому вопросу" не соответствуют действительности.

"Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит", - пояснил Песков.