Владислав Сурков ушел из администрации президента

Помощник президента РФ Владислав Сурков подал в отставку. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, Сурков планирует подробно рассказать о своем решении через месяц. В ближайшее время он будет заниматься медитацией.

Также Чеснаков сообщил, что уход Владислава Суркова связан со "сменой курса на украинском направлении".