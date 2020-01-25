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Источник Правда.Ру

Владислав Сурков ушел из администрации президента

Политика » Власть » Кремль

Помощник президента РФ Владислав Сурков подал в отставку. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, Сурков планирует подробно рассказать о своем решении через месяц. В ближайшее время он будет заниматься медитацией.

Также Чеснаков сообщил, что уход Владислава Суркова связан со "сменой курса на украинском направлении".

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