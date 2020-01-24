Поклонская предложила ООН составить "список исторических негодяев"

Наталья Поклонская, зампред думского комитета, обратилась с "рацпредложением" к Совбезу ООН.

Парламентарий считает, что международной организации необходимо составить список "исторических негодяев", которых ни при каких обстоятельствах нельзя оправдывать.

"Те, кто начинает заигрывать с нацистами, должны получать международную изоляцию и осуждение. Это могут быть и целые страны, и фонды, и коммерческие компании, и отдельные бизнесмены, которые финансируют эту чуму. Если они перестанут получать немое одобрение, сразу прикроют все эти кружки доморощенных "гитлеров", - написала Поклонская в Telegram.

Если не принять меры прямо сейчас...

В противном случае, по мнению экс-прокурора Крыма, человечество, рискует получить новый холокост. Тем более, что прецедент уже создан, и о нем все прекрасно помнят:

"Это то, что произошло в мае 14-го года Одессе, это Донбасс и тысячи убитых там людей, это карательные батальоны "Правого сектора"* и "Азова"*, это факельное шествие в честь Бандеры и многочисленные попытки переписать историю Второй мировой", - пишет Поклонская.

Что надо, по мнению Поклонской,сделать всем

Все "здравомыслящие люди" должны объединиться, чтобы помочь президенту Украины:

"Понятно ведь, что один человек не справится с таким порошенковским наследием. Остановить и наказать нацистское отребье - общий долг перед памятью миллионов погибших людей".

И первыми подать пример человечеству, считает Поклонская, должны те, кто позиционирует себя "хранителями человечества" - ООН.

"Современные фашистские прихвостни должны понять, что весь мир против них",- резюмирует парламентарий.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.