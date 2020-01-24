В Болгарии в шпионаже заподозрили двух российских дипломатов

МИД Болгарии объявил сегодня, что, вероятно, вышлет из страны двух российских дипломатов. Основание — подозрение в шпионаже.

Как говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства, окончательное решение будет принято после вызова "для разговора" российского посла.

По словам Екатерины Захареевой, главы болгарского МИДа,

"вероятнее всего, оба российских дипломата будут объявлены персонами нон грата и высланы из страны".

"Шпионов" вычислила прокуратура Болгарии

Сообщение о подозрениях в адрес двух сотрудников дипмиссии России в Болгарии появилось сегодня на сайте прокуратуры Болгарии. Имена подозреваемых в шпионаже не называются.

Указано только, что один россиянин, будучи аккредитованным в качестве первого секретаря консульского отдела РФ в Софии

"вел с 2017 года разведывательную деятельность о механизмах избирательного процесса в Болгарии".

Второй "подозреваемый" — сотрудник Торгпредства РФ — "собирал секретную информацию из области энергетики и энергобезопасности страны".

"В отношении двоих граждан Российской Федерации, подозреваемых в шпионаже, было начато досудебное разбирательство, которое приостановлено из-за их неприкосновенности".

Официальных комментариев от российского МИДа пока не поступало