Госдума рассмотрит законопроект о горячем питании в школах

Законопроект об обеспечении горячим питанием учеников начальной школы внесен на обсуждение Госдумой для принятия во втором чтении Вячеславом Володиным и руководителями всех думских фракций.

Об этом сегодня сообщается на официальном сайте Государственной Думы.

"Одним из краеугольных вопросов при обсуждении законопроекта был вопрос финансирования горячего питания в школах, именно он вызывал у нас разногласия с финансово-экономическим блоком Правительства. Президент в Послании поставил в этом вопросе точку и поручил обеспечить горячим питанием школьников. В результате в тексте законопроекта ко второму чтению будет прописано о субсидиях регионам из федерального бюджета", — рассказал Сергей Неверов, председатель ГД.

Как подчеркнул Неверов, особо подробно в документе прописаны требования к понятию "качественной продукции", потому что главной задачей разработчиков было "установить требования для детского питания".

Напомним, что законопроект, который предстоит рассмотреть парламентариям, направлен на реализацию Послания Президента РФ. И "заработать" он должен с 1 сентября 2023 года на всей территории страны.