В ГД заслушали доклад о мерах профилактики эпидемии коронавируса

24 января на пленарном заседании Госдумы с докладом выступил Дмитрий Морозов, председатель Комитета по охране здоровья.

Основные положения доклада опубликованы на сайте Госдумы.

Как следует из материала, Дмитрий Морозов озвучил ряд рекомендаций, которые могут помочь защититься от коронавируса.

Рекомендации от депутата Морозова

Тщательно планируйте зарубежные поездки.

К слову, напомним, что сегодня Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Китай. Об этом подробнее — здесь. (прим. "Правда.Ру")

Будьте предельно внимательны, приобретая на рынках мясо и особенно морепродукты.

Необходимо мыть руки несколько раз в день (это рекомендуется при любой вирусной инфекции) и носить маски.

Очень важно при первых признаках болезни не заниматься самолечением, а обратиться к врачам.

Что сделано в России для недопущения эпидемии коронавируса

По словам Морозова, в целях недопущения распространения коронавируса в России:

"с момента появления первой информации о регистрации случаев коронавирусной инфекции в Китае организован соответствующий мониторинг эпидемиологической ситуации, в том числе мониторинг за лицами, прибывающими из КНР";

с медицинскими работниками проведены инструктажи по проведению дезинфекционных мероприятий;

на всех пунктах пропуска через государственную границу России усилены меры санитарного контроля;

учеными Государственного центра вирусологии и биотехнологии уже "разработаны два диагностических набора для лабораторной диагностики заражения коронавирусом.

Дмитрий Морозов особо подчеркнул, что