В МИД прокомментировали публикацию документов ЦРУ о Бандере

"О том, что герой современной Украины Степан Бандера - преступник, профессиональный агент Гитлера, ярый нацист и убийца, Москва говорила неоднократно", -.

- напомнила сегодня Мария Захарова, комментируя рассекреченные ЦРУ архивные документы, среди которых и доклад американских разведчиков о лидере УПА* (запрещена в России).

"Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что ещё должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?"

- написала она в Facebook.

Напомним, что сегодня ЦРУ США опубликовало в интернете в открытом доступе рассекреченные архивные документы времен Второй мировой войны и первых послевоенных лет.

Среди них доклад американских разведчиков, который можно, пожалуй, назвать "подробным жизнеописанием подвигов" нынешнего "героя Украины". Подробнее об этом читайте в материале на сайте.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.