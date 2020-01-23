Путин напомнил о европейских пособниках преступлений нацистов

Выступая на форуме памяти Холокоста, который сегодня начал работу в Израиле, президент России Владимир Путин назвал преступления нацистов против евреев во время Второй мировой войны "одной из самых черных, позорных страниц мировой истории".

А еще напомнил участникам мероприятия о пособниках фашистов из числа жителей многих европейских стран.

" Фабрики смерти и концлагеря обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы. На оккупированных территориях, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев", — сказал российский лидер.

Напомним, что в этом году ставший уже традиционным форум памяти Холокоста в Израиле проходит под девизом "Помним Холокост, но боремся с антисемитизмом" и приурочен к 75-ой годовщине освобождения Красной Армией узников концентрационного лагеря Освенцим — фабрики смерти, располагавшейся на территории Польши.

К слову, президент этой страны участвовать в мероприятиях отказался. Зато при его правительстве создан специальный "штаб наблюдения за Путиным в Израиле", который, по словам главы канцелярии премьер-министра страны, "внимательно следит за выступлениями российского президента, чтобы немедленно реагировать в зависимости от того, что произойдет в Иерусалиме".