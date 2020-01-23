Выступая на Международном форуме памяти Холокоста, российский президент рассказал, какой исторический факт о Великой Отечественной войне поразил его больше всего.
"Я был поражен, когда узнал, что жители блокадного Ленинграда сдали для фронта 144 тонны крови. Представляете: голодали, умирали от голода, но сдавали кровь для армии".
Воспоминанием об этом подвиге простых людей Путин поделился во время церемонии открытия монумента "Свеча памяти", возведенного в Иерусалиме в память о подвиге жителей блокадного Ленинграда.
А еще Владимир Путин подчеркнул, что
"гнев - очень справедливое по отношению к нацистам чувство, учитывая, что они сделали во время Второй мировой войны. Ведь ни одна кинохроника не сможет передать всей трагедии тех дней".
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".