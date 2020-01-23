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Источник Правда.Ру

Политологи: 10 уроков Путина для будущих политических лидеров России

Политика

Сегодня группа российских политологов - Олег Матвейчев, Алексей Мартынов и Павел Данилин - представили результаты проведенного ими исследования, целью которого был анализ "двадцатилетнего правления Владимира Путина". 

"Если выразить миссию Путина одной фразой, это будет звучать так: "Сделать Россию снова великой!", - говорят политологи. 

Помимо прочего, исследователи сформулировали "10 уроков Путина для будущих президентов". 

По словам авторов, это краткая выжимка "философии Путина". 

Уроки президента:

1. Следуйте пути мягкости.

Настоящий лидер никогда не идет напролом. Он знает, что грубую силу победить можно мягкостью. Избегает прямого противодействия агрессии и умеет уступать во имя будущей победы.

"Внешняя политика России осуществлялась в полном соответствии с этими принципами. Путин легко находил общий язык с лидерами Запада, не претендуя до поры на лидирующее место России в мире", — отмечают авторы доклада.

2. Учитесь чередовать интенсификацию усилий с послаблением, передышкой.

3. Следуйте естественному ходу вещей.

"Принцип маятника Путин использовал во внутренней политике, характеризовавшейся постоянной сменой периодов то жесткого административного управления, то ослабления гаек… нивелируя факторы, нарушающие баланс, вовремя создавая нужные противовесы, реагируя на меняющуюся повестку дня", — говорится в документе.

4. Не создавайте умозрительных доктрин.

5. Владейте информацией.

"Идеология — просто инструмент. В государстве важны и нужны и правые, и левые, и центристские силы. Находясь между собой в живой дискуссии, а то и в активном противостоянии, они удерживают систему в динамическом равновесии, оберегают общество от скатывания в одну из крайностей", — уверены эксперты.

6. Всегда имейте запас на черный день.

7. Не афишируйте проблемы.

8. Не посвящайте посторонних во все свои планы.

9. Делегируйте задачи врагам.

10. Работайте с дальним прицелом.

"Не создавая масштабных идеологических конструкций, не формулируя абстрактных национальных идей, заложником которых так легко стать (все же прекрасно помнят, что самые страшные вещи совершались во имя великих идей — уточнение авторов документа), он делал свою работу, не позволяя себе ни на секунду слабости", — резюмируют авторы доклада.

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