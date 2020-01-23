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Источник Правда.Ру

Секретное указание регионам: склоки на местах приравниваются к саботажу

Политика » Власть

Российские регионы получили от федерального центра указание прекратить любые политические конфликты. Это, конечно, "доведено" до региональных властей "неофициально".

Об этом пишет сегодня ИА URA. RU со ссылкой на осведомленный источник.

"Сейчас стране необходим "режим тишины": Ничто не должно отвлекать население от федеральной повестки. Именно она на ближайшие три месяца должна стать главной темой заявлений политиков и публикаций СМИ. Приоритет обсуждения — новые социальные инициативы и проект поправок к Конституции РФ. Со своей стороны Центр гарантирует регулярную индексацию пенсий и установление МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума", — цитирует своего источника агентство.

Впрочем, это указание — не новшество.

"Когда определяется дальнейший путь развития государства, все склоки на местах приравниваются к саботажу. И раскачивающих ситуацию наказывают без лишних церемоний",

— сказал в беседе с журналистами издания один из свердловских чиновников.

"Установки, о которых идет речь — это общая рекомендация. Все регионы должны в настоящее время максимально купировать межэлитные конфликты, воздержаться от протестных акций, поднять значимость общероссийского голосования по поправкам к Конституции", — говорит Константин Калачев, руководитель Политической экспертной группы (цитата URA. RU).

На Урале процесс уже пошел:

  • В Екатеринбурге пытаются урегулировать (или хотя бы убрать из публичного поля) разногласия между мэром и депутатами Гордумы.
  • Примирительные процедуры ждут конфликтующих чиновников и депутатов в Асбесте, Артемовском и некоторых других муниципалитетах.
  • Внушения начали делать "поднимающим протестные настроения" оппозиционным партиям, депутатам Заксобрания и общественникам.

Конечно, полностью конфликты в публичной плоскости не прекратятся.

Почему — объяснил Александр Белоусов, политолог:

"Федеральная власть очень сильно ограничена во времени, чтобы перейти к ручному управлению местной повесткой. Перед президентскими выборами к "режиму тишины" готовились заранее, почти за год. Сейчас это предлагается сделать фактически за несколько дней. За столько короткий срок система не настраивается".

И пример "ненастроенных" — свердловское отделение КПРФ. В лице своего лидера Александра Ивачева, уже объявило, что "не намерено сворачивать борьбу и протестные акции прекращать":

"Действия представителей власти и правящей партии в последнее время провоцируют социальную напряженность и требуют коррекции. И мы молчать точно не будем. Нам никаких "указок" не поступало от нашего прямого руководства", — сказал коммунист.

Социолог Сергей Ширяев уверен, что сейчас наступило время "политической турбулентности и только самоубийцы будут раскачивать лодку".

"Понятно же, что в Москве создателей конфликтов сразу возьмут "на карандаш". Поэтому все затаились до формирования правительства, отставок в регионах и объявления ключевых тем: какие будут поправки, когда и как они будут легализовываться. И это правильно. Протестовать-то сейчас против чего? Непонятно", — пояснил Ширяев.

Темы власть регионы протесты режим тишины федеральный центр
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