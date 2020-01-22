Путин заявил о неприемлемости "наставника" в структуре власти

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами заявил о том, что для России не подходит вариант Сингапура, где был сформирован институт наставника.

По мнению главы государства, появление такой фигуры в российской структуре власти способно подорвать институт президента и привести к двоевластию в государстве.

"У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ни что другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия"

Ранее в среду Владимир Путин заявил, что считает нецелесообразным переход России к парламентской республике.

По мнению главы государства, для нашей страны с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов и народностей "нужна все же крепкая президентская власть".