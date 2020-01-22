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Источник Правда.Ру

Бывший вице-премьер Акимов может стать главой "Почты России"

Политика » Власть

Бывший вице-премьер Максим Акимов получил предложение возглавить "Почту России", сообщает РБК.

Примечательно, что ранее издание утверждало, что чиновнику предложили стать главой Калужской области.

По информации из источников, Акимов отказался от должности калужского губернатора, но принял предложение стать главой "Почты России".

Акимов не вошел в состав нового правительства

Напомним, Максим Акимов не вошел в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. В кабмине Дмитрия Медведева чиновник курировал транспорт, связь и нацпроект "Цифровая экономика".

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