Госдума: зарплаты призывников надо унифицировать

Сегодня в Государственной думе был рассмотрен законопроект, уточняющий виды денежного довольствия солдат срочной службы по призыву.

Согласно документу, денежное довольствие военнослужащих по призыву в ВС, МЧС и Росгвардии должно:

быть унифицировано — его размер составит 2 тыс. рублей;

дополняться выплатами за особые условия службы: риск, командование подразделением, работа с "секретными" документами и сведениями, составляющими гостайну;

индексироваться — в этом году предусмотрена двойная индексация — за предыдущий год и за текущий.

Как сообщается на сайте Госдумы, парламентариями предложенные поправки в ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" поддержаны.