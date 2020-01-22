Сегодня в Государственной думе был рассмотрен законопроект, уточняющий виды денежного довольствия солдат срочной службы по призыву.
Согласно документу, денежное довольствие военнослужащих по призыву в ВС, МЧС и Росгвардии должно:
Как сообщается на сайте Госдумы, парламентариями предложенные поправки в ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" поддержаны.
"Законодательное закрепление достигнутых результатов эксперимента по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, позволит исключить снижение социальной защищенности указанной категории военнослужащих Вооруженных сил, а также позволит достигнуть этих показателей для военнослужащих по призыву, проходящих военную службу в Росгвардии и МЧС. Уверен, что данная мера будет только способствовать повышению престижа военной службы", — отметил Владимир Шаманов, председатель комитета по обороне.
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