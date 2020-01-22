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Источник Правда.Ру

Новый генпрокурор России принял присягу

Политика » Власть

Новый генеральный прокурор России Игорь Краснов, кандидатуру которого сегодня, 22 января, единогласно одобрил Совет Федерации, принес присягу и вступил в должность.

Краснов назвал приоритетные направления в работе

Выступая на Совете Федерации, Краснов обозначил приоритеты в работе надзорного ведомства. Под его руководством ими станут:

  • защита трудовых прав;
  • защита пенсионеров, ветеранов, детей и инвалидов;
  • разработка превентивных мер по обеспечению прозрачности расходования государственных средств и контроля над ними.

Перед тем как проголосовать за кандидатуру нового генпрокурора ("за" были все 163 сенатора), Совфед освободил от должности Юрия Чайку, который, как писала "Правда.Ру", уже назначен полномочным представителем президента в СКФО.

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