Новый генеральный прокурор России Игорь Краснов, кандидатуру которого сегодня, 22 января, единогласно одобрил Совет Федерации, принес присягу и вступил в должность.
Выступая на Совете Федерации, Краснов обозначил приоритеты в работе надзорного ведомства. Под его руководством ими станут:
Перед тем как проголосовать за кандидатуру нового генпрокурора ("за" были все 163 сенатора), Совфед освободил от должности Юрия Чайку, который, как писала "Правда.Ру", уже назначен полномочным представителем президента в СКФО.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.