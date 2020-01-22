Мировые СМИ: новое правительство будет поднимать экономику России

Внимание мировых СМИ в последние дни буквально приковано к России.

Наблюдая и анализируя происходящие перемены, иностранные журналисты сходятся во мнении, что вновь сформированный кабмин будет прилагать максимальные усилия для того, чтобы в стране начался подъем экономики. Вот, что они пишут.

США

The Wall Street Journal:

"Президент Путин на прошлой неделе изложил свой план конституционных перемен в стране и почти сразу сменил кабинет министров... Оставил только министров обороны, иностранных дел и финансов. Руководить им будет бывший начальник налоговой службы страны. А его первый заместитель - известный сторонник ... активизации роли государства в экономике".

The New York Times:

"Новый премьер-министр России во вторник представил свой кабинет министров. Мало кто из прежнего состава сохранил посты. Однако, несмотря на то что все больше подробностей самых крупных за последние 10 лет перемен в правительстве Путина становится известно, истинное содержание долгосрочного плана Путина - и даже то, действительно ли этот план у него есть, - остается загадкой. У них каждый день новые отставки, назначения, какие-то загадочные новые законопроекты. Международные эксперты по Кремлю разразились какофонией противоречивых прогнозов и предположений".

Великобритания

The Financial Times:

"Новый премьер привел в правительство Путина больше технократов с целью придать ускорение неустойчивой российской экономике. Михаил Мишустин привел в правительство двух коллег, с которыми работал ранее в налоговой службе. Теперь они - заместители премьера... ... Большинство главных соратников Путина, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова и глав всех силовых министерств, сохранили свои должности".

Германия

Frankfurter Allgemeine Zeitung:

"В присутствии хозяина Кремля новый первый министр Мишустин представил свой кабинет министров. В основном все - люди новые. Продолжат работать только глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и глава МВД Владимир Колокольцев. Путин ясно дал понять, что страну ожидают изменения...»

Die Zeit:

"Министров, возглавляющих стратегически важные ведомства, не заменили. Преобразования в правительстве, по мнению многих наблюдателей, выходят за рамки повседневных политических вопросов...»

Франция

Agence France-Presse:

"Прошла неделя после заявления Путина о предстоящей конституционной реформе, и он объявил новый состав правительства. Сменил всех руководителей кризисных отраслей».

Япония

Nikkei shimbun:

"В правительстве России сохранили посты только главы МИД и Минобороны. Учитывая, что за экономическую политику отвечает премьер-министр, а он перешел из налоговой службы, а внешняя политика и вопросы безопасности напрямую контролируются президентом, можно предположить, что Россия продолжит курс на сближение с Китаем, и, вероятно, сохранит конфронтационную линию с США".

Китай

Renmin Ribao:

"Путин доволен оборонной и внешнеполитической работой, раз оставил в правительстве Лаврова и Шойгу».

Израиль

Ediot ahronot: