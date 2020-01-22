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Источник Правда.Ру

Верховный суд укрепят Бастрыкиным?

Политика

Отставка правительства и последовавшая за ним конституционная реформа застигли врасплох политиков и комментаторов в России и за рубежом. Политические преобразования, инициированные президентом России Владимиром Путиным, оказались намного масштабней, чем можно было предполагать, а контуры окончательного замысла высшего лица государства до сих пор неясны.

Вместе с тем сведения о новых назначениях вносят ясность в новую политическую реальность страны. В них прослеживается вполне определенная логика.

После отставки Игоря Чайки с поста Генерального прокурора России и предложения кандидатуры Игоря Краснова наблюдатели заговорили об усилении влияния главы следственного комитета Александра Бастрыкина. Ведь Краснов известен как "любимчик Бастрыкина".

Глава СК способствовал его переводу из провинции в центральный аппарат, доверял ему расследование резонансных преступлений:

  • дело неонацистов БОРН,
  • убийство Бориса Немцова.

Высказывались предположения, что Путин назначил "человека Бастрыкина" Генеральным прокурором с целью прекратить соперничество двух ведомств.

Однако, по сведениям источников в Администрации Президента, Александр Бастрыкин будет в скором времени назначен Председателем Верховного суда вместо Вячеслава Лебедева, которому давно прочили отставку в связи с возрастом. Как известно, Высшая квалификационная коллегия судей объявилав январе этого года об открытии вакансий на должности заместителей председателя Верховного суда РФ. Такая процедура прописана в законе. Судей назначают на определенный срок, и когда он заканчивается, их или переназначают, или назначают нового судью. Соискатели очень высоких должностей могут подать документы вплоть до 27 января 2020 года. 

Планируется, что на первом этапе Бастрыкин как раз и займет одну из вакансий. А в течение года будет назначен на пост председателя ВС.

Целью этого кадрового решения является укрепление "правового блока" доверенными и авторитетными кадрами. Борьба с коррупцией будет усиливаться, поскольку без этого невозможно выполнить майские указы президента. Поговаривают, что правительства Дмитрия Медведева пало вследствие именно из-за того, что не справилось с задачей ускорения экономического роста.

Изменения в составе правительства и внесение правок в Конституцию являются началом системных преобразований с целью придания развитию страны нового импульса.

Во главе правительства встал жесткий администратор Михаил Мишустин, которому удалось достичь впечатляющих показателей собираемости налогов при стагнирующей экономике. Теперь задача Мишустина заключается в повышении эффективности работы всего правительства.

Разболтавшийся госаппарат должен быть оптимизирован и мобилизован на выполнение поставленных президентом задач, сформулированных в майских указах.

Темпы экономического роста должны превышать общемировые, а сейчас они отстают от них в два раза.

Укрепление судебной власти Александром Бастрыкиным повысит исполнительскую дисциплину госаппарата. Энергичный Игорь Краснов придаст новый импульс работе генеральной прокуратуры.

На очереди новые, неожиданные для многих, назначения. Но логика этих кадровых решений понятна уже сейчас — усиление и мобилизация государственного аппарата, органов власти для совершения качественного рывка в развитии нашей страны. Будем следить за дальнейшим развитием событий.

Виктор Дегтярев.

Темы верховный суд александр бастрыкин новое правительство рф
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