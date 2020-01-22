Сергей Лавров, занимавший пост министра иностранных дел с марта 2004 года, продолжит работу в новом кабинете министров.
Этого назначения с замиранием сердца ждала страна. Потому что представить русскую дипломатию без Лаврова крайне сложно.
16-тилетний опыт представления интересов страны на дипломатической арене, умение четко и подробно доносить позицию России с любых международных трибун так, чтобы быть услышанным теми, кто этого даже не хочет, профессионализм и принципиальность — все эти и многие другие качества Лаврова неизменно ставят его на верхние строчки всевозможных рейтингов. Это также является наглядным свидетельством не только популярности политика, но и доверия к нему народа страны.
А залог успеха Лаврова - его главное правило:
"стараться честно делать свою работу".
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.