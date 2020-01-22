Бессменный дипломат: Сергей Лавров остается главой МИД России

Сергей Лавров, занимавший пост министра иностранных дел с марта 2004 года, продолжит работу в новом кабинете министров.

Этого назначения с замиранием сердца ждала страна. Потому что представить русскую дипломатию без Лаврова крайне сложно.

В чем секрет главного русского дипломата

16-тилетний опыт представления интересов страны на дипломатической арене, умение четко и подробно доносить позицию России с любых международных трибун так, чтобы быть услышанным теми, кто этого даже не хочет, профессионализм и принципиальность — все эти и многие другие качества Лаврова неизменно ставят его на верхние строчки всевозможных рейтингов. Это также является наглядным свидетельством не только популярности политика, но и доверия к нему народа страны.

А залог успеха Лаврова - его главное правило: