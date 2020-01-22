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Белоусов назначен первым вице-премьером

Политика » Власть » Кремль

Указом Владимира Путина на пост первого зампреда правительства в новом, сформированном 21 января, кабинете министров назначен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность помощника президента по экономическим вопросам.

Соответствующий указ, подписанный президентом во вторник, размещен на сайте Кремля.

" В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Белоусова Андрея Рэмовича Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Кто еще назначен на должности зампредов правительства

Как сообщает пресс-служба главы государства, у нового председателя правительства будет 9 ( ане 10, как раньше) заместителей.

Указами президента на эти должности назначены

  • Дмитрий Григоренко,
  • Виктория Абрамченко,
  • Юрий Трутнев,
  • Татьяна Голикова,
  • Юрий Борисов,
  • Дмитрия Чернышенко,
  • Марат Хуснуллин,
  • Алексей Оверчук.

 

Темы андрей белоусов указ президента зампред правительства
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