Белоусов назначен первым вице-премьером

Указом Владимира Путина на пост первого зампреда правительства в новом, сформированном 21 января, кабинете министров назначен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность помощника президента по экономическим вопросам.

Соответствующий указ, подписанный президентом во вторник, размещен на сайте Кремля.

" В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Белоусова Андрея Рэмовича Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Кто еще назначен на должности зампредов правительства

Как сообщает пресс-служба главы государства, у нового председателя правительства будет 9 ( ане 10, как раньше) заместителей.

Указами президента на эти должности назначены