Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России

Указ об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ подписан президентом страны.

Полный текст опубликован на портале правовой информации.

Что изменилось в подходе к продовольственной безопасности

1. Согласно документу, в России для внутреннего потребления должно производиться

не менее 90% сахара

не менее 90% растительного масла

не менее 85% рыбной продукции

Ранее эти показатели составляли 80%.

Изменений по показателем производства остальных продуктов нет.

2. Подход к оценке "продовольственной независимости"

Теперь доля отечественного производства в общем объеме потребления продукции учитываться не будет. Важным станет только то, насколько российские производители "закрывают" потребность потребителей в том или ином продукте.

3. Особое место отводится в новой Доктрине

повышению урожайности,

повышению плодородия земель,

рациональному использование земель сельхозназначения,

развитию мелиорации,

введению в оборот неиспользуемых в настоящий момент пахотных площадей,

развитие племенного дела,

развитие селекции и семеноводства,

повышение контроля качества и безопасности пищевых продуктов,

соответствие производимых продуктов требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

План мероприятий по реализации Доктрины продовольственной безопасности правительство должно будет, согласно поручению президента, представить в 3-хмесячный срок.

Напомним, что новый состав кабинета министров утвержден вчера, 21 января.