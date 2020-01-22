Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России

Политика » Власть » Кремль

Указ об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ подписан президентом страны.

Полный текст опубликован на портале правовой информации.

Что изменилось в подходе к продовольственной безопасности

1. Согласно документу, в России для внутреннего потребления должно производиться

  • не менее 90% сахара
  • не менее 90% растительного масла
  • не менее 85% рыбной продукции

Ранее эти показатели составляли 80%.

Изменений по показателем производства остальных продуктов нет.

2. Подход к оценке "продовольственной независимости"

Теперь доля отечественного производства в общем объеме потребления продукции учитываться не будет. Важным станет только то, насколько российские производители "закрывают" потребность потребителей в том или ином продукте.

3. Особое место отводится в новой Доктрине

  • повышению урожайности,
  • повышению плодородия земель,
  • рациональному использование земель сельхозназначения,
  • развитию мелиорации,
  • введению в оборот неиспользуемых в настоящий момент пахотных площадей,
  • развитие племенного дела,
  • развитие селекции и семеноводства,
  • повышение контроля качества и безопасности пищевых продуктов,
  • соответствие производимых продуктов требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

План мероприятий по реализации Доктрины продовольственной безопасности правительство должно будет, согласно поручению президента, представить в 3-хмесячный срок.

Напомним, что новый состав кабинета министров утвержден вчера, 21 января.

Темы президент доктрина продовольственной безопасности
Актуальная аналитика
Формула небес
Романтики с железной дисциплиной - Гороскоп дня
Достижения медицины
Болезни десен связали с повышенным риском инсульта
Авто
Машины для супергероев из вселенной Marvel
Новости Все >
В столице Ливана демонстрантов разгоняют слезоточивым газом
Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России
Юрий Чайка направлен президентом "наводить порядок на Кавказе"
Коронавирус из Китая. Пора ли россиянам начать его бояться?
Премьер поставил правительству первостепенные задачи
Вакцина от коронавируса появится в России примерно через полгода
Коронавирус из Китая пересек Атлантику. Сегодня его выявили в США
МТС установила в Антарктиде вышку сотовой связи
Специалисты предложили строить саморазрастающиеся здания из грибов
Пассажира московского метро арестовали за отказ от досмотра сумки
Последние материалы
В столице Ливана демонстрантов разгоняют слезоточивым газом
Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России
Юрий Чайка направлен президентом "наводить порядок на Кавказе"
Коронавирус из Китая. Пора ли россиянам начать его бояться?
Премьер поставил правительству первостепенные задачи
Вакцина от коронавируса появится в России примерно через полгода
Коронавирус из Китая пересек Атлантику. Сегодня его выявили в США
Романтики с железной дисциплиной - Гороскоп дня
МТС установила в Антарктиде вышку сотовой связи
Специалисты предложили строить саморазрастающиеся здания из грибов
Популярное
Открытия
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.

Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Новости спорта
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Общество
Козенко: республики Донбасса впишут в Конституцию как субъекты РФ
Правительство
Стало известно, кто сохранил пост в правительстве
Соломон Соловьев Романтики с железной дисциплиной - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Глава Чувашии призвал "мочить" за критику власти Василий Амирджанов Руслан Веснянко Кому служат "слуги народа" имени Зеленского Руслан Веснянко
Комментарии
Специалисты предложили строить саморазрастающиеся здания из грибов
Водонаева пожаловалась, что ее "травят" в соцсетях
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Россия сохранит население, а Болгария станет государством цыган и мигрантов
Глава Чувашии призвал "мочить" за критику власти
Стали известны девять вице-премьеров нового правительства РФ
Проанализирован новый состав правительства Мишустина
Названы министры в правительстве Михаила Мишустина
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Алена Водонаева высказалась о романе Бузовой и Манукяна
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Депутат Затулин: Двойное гражданство - яд или лекарство? Для кого как
Алена Водонаева высказалась о романе Бузовой и Манукяна
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Инструктору, по вине которого утонул шестилетний мальчик, дали два года условно
Стали известны девять вице-премьеров нового правительства РФ
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ