Указ об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ подписан президентом страны.
Полный текст опубликован на портале правовой информации.
Ранее эти показатели составляли 80%.
Изменений по показателем производства остальных продуктов нет.
Теперь доля отечественного производства в общем объеме потребления продукции учитываться не будет. Важным станет только то, насколько российские производители "закрывают" потребность потребителей в том или ином продукте.
План мероприятий по реализации Доктрины продовольственной безопасности правительство должно будет, согласно поручению президента, представить в 3-хмесячный срок.
Напомним, что новый состав кабинета министров утвержден вчера, 21 января.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.