Юрий Чайка направлен президентом "наводить порядок на Кавказе"

После увольнения с поста генерального прокурора России Юрий Чайка станет полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства.

"Владимир Владимирович 21 января предложил Чайке стать полпредом президента в СКФО. Предложение было принято", — сказал Песков.

По мнению Ахмета Ярлыкапова, сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, то, что именно экс-генпрокурор назначен полномочным представителем на Северный Кавказ — говорит о том, что

"округ по-прежнему остается территорией напряженности и проблемной безопасности. Силовик едет туда порядок наводить. И в Дагестане, и на всей территории наступает период борьбы с коррупцией и оргпреступностью".

После того, как Совет Федерации принял отставку Юрия Чайки, была одобрена в качестве его приемника кандидатура Игоря Краснова, заместителя главы Следственного комитета.