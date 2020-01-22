Премьер поставил правительству первостепенные задачи

Михаил Мишустин не дал новому кабинету министров времени "на раскачку".

Премьер получил назначенным 21 января министрам "незамедлительно приступить к работе по подготовке поправок в федеральный бюджет, касающихся всех обозначенных в Послании президента пунктов социальных выплат".

"Нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя. Причем, не в отдельных городах, а одномоментно о всей стране. В самые кратчайшие сроки правительство должно разработать и внести поправки в бюджет, которые обеспечат все новые социальные выплаты. Начать работу надо незамедлительно", — распорядился Мишустин.

Напомним, что в своем ежегодном послании президент говорил о том,