Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Проанализирован новый состав правительства Мишустина

Политика

Новый премьер-министр, Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину новый состав правительства Российской Федерации. Глава государства, в свою очередь, уже подписал указ о новом составе федеральных органов исполнительной власти. Согласно новой структуре у премьера теперь 9 заместителей, один из которых - первый зам.

Проанализирован новый состав правительства Мишустина. 404982.jpeg

В новый состав кабинета министров перешли, что было вполне ожидаемо, несмотря на слухи от «инсайдеров из телеграма», министр иностранных дел Сергей Лавров, и министр обороны Сергей Шойгу. Также, на своем месте остался министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Остались на своем посту и глава МВД, Владимир Колокольцев, и Евгений Зиничев, глава МЧС, и Александр Новак, министр энергетики.

Также, на своих постах остались министр финансов, Антон Силуанов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр строительства и ЖКХ, Владимир Якушев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Что касается вице-премьеров, то из прошлого состава с сохранением этих должностей, в новое правительство перешли Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова.

С другой стороны, первым вице-премьером стал бывший советник президента по экономике, Андрей Белоусов. Также, новыми вице стали Дмитрий Григоренко, в прошлом, заместитель Мишустина в федеральной налоговой службе, бывшая глава Росреестра Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, еще один замглавы ФНС, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, и Дмитрий Чернышенко, бывший председатель правления «Газпром-медиа».

Помимо этого, было расформировано министерство по делам Северного Кавказа, функции которого теперь перешли министерству экономики.

Что касается новых персон, то министром здравоохранения стал бывший глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. Вероника Скворцова, ранее занимавшая пост главы Минздрава, теперь сменит Мурашко на его прежнем посту. Министерство культуры возглавила бывший руководитель департамента кинематографии Ольга Любимова. Экс-глава Рособрнадзора Сергей Кравцов стал министром просвещения, ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков возглавил министерство науки.

В прошлом заместитель министра финансов Антон Котляков стал главой министерства труда, экс-глава Пермского края Максим Решетников стал министром экономического развития. Министерство юстиции возглавил Константин Чуйченко. Бывший глава международной федерации спортивной стрельбы Олег Матицин стал министром спорта. Минкомсвязь теперь возглавляет экс-топ-менеджер «Ростелекома» Максут Шадаев,

В целом же, президент Владимир Путин благожелательно высказался о новом составе правительства. По словам главы государства, «правительство у нас получилось очень сбалансированным, у нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление».

Новый состав правительства состоит из жестких управленцев, которые нацелены на результат. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Это жесткие управленцы, которые нацелены на достижение результата. И в этом плане (состав правительства) можно охарактеризовать как правительство жестких и целеустремленных исполнителей", - сказал Аксаков.

"Мы конечно порадовались уходу из правительства одиозных Мединского, Скворцовой, Топилина и Орешкина. Однако новый состав и новая структура кабинета в целом не может не разочаровывать. Нет ярких эффективных политиков, способных справиться с реальными вызовами. Не зря так долго тянули с представлением. Это не правительство прорыва, столь необходимое сейчас стране. Это кабинет безликих технократов-исполнителей, чья задача продержаться до досрочных выборов в Госдуму (может быть уже в декабре этого года) реализовать непопулярные реформы, в т.ч. фискальные, и перед реальным трансфером власти «унести с собой в могилу» весь накопленный населением негатив в адрес власти.

Правительство - номиналы. Обеспечивать трансфер власти будут другие структуры и другие люди, близкие к президенту. Как хороший тренер, он убирает с площадки наиболее ценных игроков, когда вся игра уже сделана. Поэтому главная интрига - не в том, кто вошел в состав нового правительства, а в том, где окажутся наиболее сильные фигуры из не вошедших в него",- пишут эксперты "Мысли не Мысли". 

"Многие считают частичную смену фамилий в экономическом блоке «отстранением сислибов», а кто-то на том же основании считает те же фамилии, наоборот, «торжеством либерализма». На самом деле это всё просто отжившие лозунговые термины. Есть экономическая политика, её исполняют с использованием подручного методического инструментария. А фамилии, напоминаем, - это функции",- пишут авторы другого паблика "невротик".

"Особенно показательна Любимова - вместо Мединского, но из его команды, да ещё с самого горячего участка фронта (кино). И если кто-то думает, что вместо грубого сатрапа теперь будет плюшевая девочка, - то ой как они заблуждаются. Другое дело, что Любимова уже в меньшей степени политик, а в большей степени «человек из среды» - так это и есть тонкая подстройка уже затвердившегося политического курса. И, кстати, сам Мединский вряд ли куда-то далеко свалит",- уверены они.

 "И вот так по всем направлениям. Мы видим, что правительство Медведева ушло не потому, что «не справилось». Очень даже справилось, даёт понять Путин, - если правительство Мишустина не такое уж новое, а вовсе преемственное. Так что не спешите не вошедших в сегодняшний список провожать из государственной политики", - отмечают политологи.

Темы михаил мишустин новый состав правительства отставка правительства дмитрия медведева
Актуальная аналитика
Достижения медицины
Болезни десен связали с повышенным риском инсульта
Авто
Машины для супергероев из вселенной Marvel
Психотерапия
Депрессия отца также может повлиять на здоровье ребенка
Новости Все >
Пассажира московского метро арестовали за отказ от досмотра сумки
В Чечне избивали девушку, пытаясь изгнать из нее джинна
Посетитель кафе отказался оплачивать счет и открыл стрельбу
Проанализирован новый состав правительства Мишустина
В России разработали способ защиты космонавтов от радиации
В Индии задержали российского туриста с килограммом конопли
Скорость ходьбы влияет на IQ
В Петербурге умерла пенсионерка, получившая ожоги в собственной ванне
Названы министры в правительстве Михаила Мишустина
Стали известны девять вице-премьеров нового правительства РФ
Последние материалы
Пассажира московского метро арестовали за отказ от досмотра сумки
В Чечне избивали девушку, пытаясь изгнать из нее джинна
Посетитель кафе отказался оплачивать счет и открыл стрельбу
Болезни десен связали с повышенным риском инсульта
Проанализирован новый состав правительства Мишустина
В России разработали способ защиты космонавтов от радиации
В Индии задержали российского туриста с килограммом конопли
Машины для супергероев из вселенной Marvel
Скорость ходьбы влияет на IQ
Депрессия отца также может повлиять на здоровье ребенка
Популярное
Открытия
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.

Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Новости спорта
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Общество
Козенко: республики Донбасса впишут в Конституцию как субъекты РФ
Правительство
Стало известно, кто сохранил пост в правительстве
Василий Амирджанов Глава Чувашии призвал "мочить" за критику власти Василий Амирджанов Соломон Соловьев Люди – маятники и браунинги - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Кому служат "слуги народа" имени Зеленского Руслан Веснянко
Комментарии
Депутат Затулин: Двойное гражданство - яд или лекарство? Для кого как
Алена Водонаева высказалась о романе Бузовой и Манукяна
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Инструктору, по вине которого утонул шестилетний мальчик, дали два года условно
Стали известны девять вице-премьеров нового правительства РФ
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Повседневные привычки, которые могут вызвать развитие рака
В России разработали способ уборки мусора в космосе при помощи гарпуна
Банк России сообщил о неразморозке накопительных пенсий
Алена Водонаева высказалась о романе Бузовой и Манукяна
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Вероника Скворцова покинет пост главы Минздрава
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Водонаева пожаловалась, что ее "травят" в соцсетях
Литва обнаружила, что построила плохое государство
Литва обнаружила, что построила плохое государство
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Почему невозможен союз России и Китая
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ