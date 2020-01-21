Проанализирован новый состав правительства Мишустина

Новый премьер-министр, Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину новый состав правительства Российской Федерации. Глава государства, в свою очередь, уже подписал указ о новом составе федеральных органов исполнительной власти. Согласно новой структуре у премьера теперь 9 заместителей, один из которых - первый зам.

В новый состав кабинета министров перешли, что было вполне ожидаемо, несмотря на слухи от «инсайдеров из телеграма», министр иностранных дел Сергей Лавров, и министр обороны Сергей Шойгу. Также, на своем месте остался министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Остались на своем посту и глава МВД, Владимир Колокольцев, и Евгений Зиничев, глава МЧС, и Александр Новак, министр энергетики.

Также, на своих постах остались министр финансов, Антон Силуанов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр строительства и ЖКХ, Владимир Якушев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Что касается вице-премьеров, то из прошлого состава с сохранением этих должностей, в новое правительство перешли Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова.

С другой стороны, первым вице-премьером стал бывший советник президента по экономике, Андрей Белоусов. Также, новыми вице стали Дмитрий Григоренко, в прошлом, заместитель Мишустина в федеральной налоговой службе, бывшая глава Росреестра Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, еще один замглавы ФНС, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, и Дмитрий Чернышенко, бывший председатель правления «Газпром-медиа».

Помимо этого, было расформировано министерство по делам Северного Кавказа, функции которого теперь перешли министерству экономики.

Что касается новых персон, то министром здравоохранения стал бывший глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. Вероника Скворцова, ранее занимавшая пост главы Минздрава, теперь сменит Мурашко на его прежнем посту. Министерство культуры возглавила бывший руководитель департамента кинематографии Ольга Любимова. Экс-глава Рособрнадзора Сергей Кравцов стал министром просвещения, ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков возглавил министерство науки.

В прошлом заместитель министра финансов Антон Котляков стал главой министерства труда, экс-глава Пермского края Максим Решетников стал министром экономического развития. Министерство юстиции возглавил Константин Чуйченко. Бывший глава международной федерации спортивной стрельбы Олег Матицин стал министром спорта. Минкомсвязь теперь возглавляет экс-топ-менеджер «Ростелекома» Максут Шадаев,

В целом же, президент Владимир Путин благожелательно высказался о новом составе правительства. По словам главы государства, «правительство у нас получилось очень сбалансированным, у нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление».

Новый состав правительства состоит из жестких управленцев, которые нацелены на результат. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Это жесткие управленцы, которые нацелены на достижение результата. И в этом плане (состав правительства) можно охарактеризовать как правительство жестких и целеустремленных исполнителей", - сказал Аксаков.

"Мы конечно порадовались уходу из правительства одиозных Мединского, Скворцовой, Топилина и Орешкина. Однако новый состав и новая структура кабинета в целом не может не разочаровывать. Нет ярких эффективных политиков, способных справиться с реальными вызовами. Не зря так долго тянули с представлением. Это не правительство прорыва, столь необходимое сейчас стране. Это кабинет безликих технократов-исполнителей, чья задача продержаться до досрочных выборов в Госдуму (может быть уже в декабре этого года) реализовать непопулярные реформы, в т.ч. фискальные, и перед реальным трансфером власти «унести с собой в могилу» весь накопленный населением негатив в адрес власти. Правительство - номиналы. Обеспечивать трансфер власти будут другие структуры и другие люди, близкие к президенту. Как хороший тренер, он убирает с площадки наиболее ценных игроков, когда вся игра уже сделана. Поэтому главная интрига - не в том, кто вошел в состав нового правительства, а в том, где окажутся наиболее сильные фигуры из не вошедших в него",- пишут эксперты "Мысли не Мысли".

"Многие считают частичную смену фамилий в экономическом блоке «отстранением сислибов», а кто-то на том же основании считает те же фамилии, наоборот, «торжеством либерализма». На самом деле это всё просто отжившие лозунговые термины. Есть экономическая политика, её исполняют с использованием подручного методического инструментария. А фамилии, напоминаем, - это функции",- пишут авторы другого паблика "невротик".

"Особенно показательна Любимова - вместо Мединского, но из его команды, да ещё с самого горячего участка фронта (кино). И если кто-то думает, что вместо грубого сатрапа теперь будет плюшевая девочка, - то ой как они заблуждаются. Другое дело, что Любимова уже в меньшей степени политик, а в большей степени «человек из среды» - так это и есть тонкая подстройка уже затвердившегося политического курса. И, кстати, сам Мединский вряд ли куда-то далеко свалит",- уверены они.