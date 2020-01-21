Названы министры в правительстве Михаила Мишустина

Вслед за указом о структуре нового российского правительства, а также объявления имен вице-премьеров, стало известно, кто возглавит министерства. Стоит заметить, что если силовой блок остался практически без изменений, то вот социальный поменялся практически полностью.

Итак, начнем с силового блока:

Министр обороны - Сергей Шойгу

Министр иностранных дел - Сергей Лавров

МЧС - Евгений Зиничев

Министр юстиции Константин Чуйченко (единственный новый министр в этом блоке)

Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев

Социальный блок (все министры - вновь назначенные):

Министр культуры - Ольга Любимова

Министр спорта - Олег Матыцин

Министр просвещения - Сергей Кравцов

Министр здравоохранения - Михаил Мурашко

Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков

Министр труда и соцзащиты - Антон Котяков

Экономический блок:

Министр финансов - Антон Силуанов

Министр промышленности и торговли - Денис Мантуров

Министр экономического развития - Максим Решетников

Министр энергетики - Александр Новак

Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев

Минкомсвязи - Максут Шадаев

Министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев

Министр по делам Дальнего Востока - Александр Козлов

Министр природных ресурсов - Дмитрий Кобылкин

На первом заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что необходимо более активно реализовывать национальные проекты. Все члены правительства несут персональную ответственность за них, подчеркнул он.