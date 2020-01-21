Названы министры в правительстве Михаила Мишустина
Вслед за указом о структуре нового российского правительства, а также объявления имен вице-премьеров, стало известно, кто возглавит министерства. Стоит заметить, что если силовой блок остался практически без изменений, то вот социальный поменялся практически полностью.
Итак, начнем с силового блока:
- Министр обороны - Сергей Шойгу
- Министр иностранных дел - Сергей Лавров
- МЧС - Евгений Зиничев
- Министр юстиции Константин Чуйченко (единственный новый министр в этом блоке)
- Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев
Социальный блок (все министры - вновь назначенные):
- Министр культуры - Ольга Любимова
- Министр спорта - Олег Матыцин
- Министр просвещения - Сергей Кравцов
- Министр здравоохранения - Михаил Мурашко
- Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков
- Министр труда и соцзащиты - Антон Котяков
Экономический блок:
- Министр финансов - Антон Силуанов
- Министр промышленности и торговли - Денис Мантуров
- Министр экономического развития - Максим Решетников
- Министр энергетики - Александр Новак
- Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев
- Минкомсвязи - Максут Шадаев
- Министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев
- Министр по делам Дальнего Востока - Александр Козлов
- Министр природных ресурсов - Дмитрий Кобылкин
На первом заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что необходимо более активно реализовывать национальные проекты. Все члены правительства несут персональную ответственность за них, подчеркнул он.