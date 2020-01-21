Стали известны девять вице-премьеров нового правительства РФ
Официально объявлено, кто те девять человек, что были назначены заместителями председателя правительства Михаила Мишустина.
Первым вице-премьер правительства назначен Андрей Белоусов - ранее он был помощником президента России по экономическим вопросам.
Заместители председателя правительства:
- Дмитрий Григоренко - назначен вице-премьером - главой аппарата правительства;
- Виктория Абрамченко - экс-глава Росреестра;
- Татьяна Голикова и Юрий Борисов (работали в правительстве Дмитрия Медведева, сохранили статус вице-премьеров);
- Алексей Оверчук назначен вице-премьером РФ (экс-замглавы ФНС).
- Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьером (президент КХЛ - логично предположить, что он будет курировать спорт);
- Юрий Трутнев сохранил свой пост вице-премьера - полпреда в ДФО;
- Марат Хуснуллин назначен вице-премьером (был заместителем мэра Москвы, курировал вопросы строительства).