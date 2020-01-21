Стали известны девять вице-премьеров нового правительства РФ

Официально объявлено, кто те девять человек, что были назначены заместителями председателя правительства Михаила Мишустина.

Первым вице-премьер правительства назначен Андрей Белоусов - ранее он был помощником президента России по экономическим вопросам.

Заместители председателя правительства: