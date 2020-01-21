И. о. вице-премьера, а также полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев сохранит свой пост в новом правительстве под руководством Михаила Мишустина. Об этом сообщили источники РБК. По их информации, у чиновника назначены встречи с представителями дальневосточных регионов 24 и 25 января.
"Когда правительство ушло в отставку, Трутнев всем сказал: при любом раскладе не отменяем. Если все на местах, проводим, как и планировали. Если уходим, знакомим всех с новыми чиновниками", - сообщил собеседник РБК.
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