Трутнев продолжит курировать развитие Арктики в новом правительстве

И. о. вице-премьера, а также полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев сохранит свой пост в новом правительстве под руководством Михаила Мишустина. Об этом сообщили источники РБК. По их информации, у чиновника назначены встречи с представителями дальневосточных регионов 24 и 25 января.