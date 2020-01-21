В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак. Он был назначен в мае 2018 года и курировал промышленность, энергетику и розничную торговлю.
О кадровых перестановках сообщил "РБК" со ссылкой на источники, близкие к правительству. Также они утверждают, что полномочия Козака в новом правительстве могут перейти к министру энергетики Александру Новаку.
По словам источников, Козак может перейти работать в администрацию президента.
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