Максим Орешкин не войдет в новый состав правительства РФ

Нынешний министр экономического развития Максим Орешкин не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

Согласно информации, главным кандидатом на пост главы Минэкономразвития рассматривается губернатор Пермского края Максим Решетников.

Ранее издание Bloomberg утверждало, что Орешкин может стать помощником президента России по экономике.