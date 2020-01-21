Нынешний министр экономического развития Максим Орешкин не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники, близкие к кабмину.
Согласно информации, главным кандидатом на пост главы Минэкономразвития рассматривается губернатор Пермского края Максим Решетников.
Ранее издание Bloomberg утверждало, что Орешкин может стать помощником президента России по экономике.
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