Виталий Мутко лишится должности вице-премьера в новом правительстве

Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники в Белом доме.

В правительстве Мутко курирует вопросы строительства и развития регионов. Также в поле деятельности вице-премьера попадает ликвидация последствий наводнения в Иркутской области и реализация нацпроекта "Жилье и городская среда". Мутко занимал различные должности в российском правительстве с 2008 года.