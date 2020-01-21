Исполняющий обязанности вице-премьера Максим Акимов не войдет в состав правительства Михаила Мишустина. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на осведомленных источников в профильных ведомствах. Акимов курировал связь, транспорт и реализацию программы "Цифровая экономика".
Еще один собеседник "РБК" рассказал, что Акимов получил предложение стать губернатором Калужской области. Ранее уже проходила информация, что нынешний глава Калужской области Анатолий Артамонов планирует уйти в отставку и стать сенатором.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.