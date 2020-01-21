Вице-премьера Акимова не возьмут в новое правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера Максим Акимов не войдет в состав правительства Михаила Мишустина. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на осведомленных источников в профильных ведомствах. Акимов курировал связь, транспорт и реализацию программы "Цифровая экономика".

Акимову предложили возглавить Калужскую область

Еще один собеседник "РБК" рассказал, что Акимов получил предложение стать губернатором Калужской области. Ранее уже проходила информация, что нынешний глава Калужской области Анатолий Артамонов планирует уйти в отставку и стать сенатором.