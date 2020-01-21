Фракция "Справедливая Россия" планирует поддержать в первом чтении законопроект, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам рассказал лидер фракции Сергей Миронов.

"Сегодня на фракции "Справедливая Россия" мы рассмотрели эти поправки. Наша фракция их поддержит, потому что как минимум три положения этих поправок прямо взяты, можно сказать, из программы нашей партии", - заявил Миронов.