СМИ опубликовали состав нового правительства

21 января должен быть объявлен новый состав российского правительства под руководством премьера Михаила Мишустина. Имена членов нового кабинета министров опубликовал Telegram-канал Методичка. По информации канала, часть министров правительства Медведева займет места в правительстве Мишустина.

Согласно опубликованным данным, главой Минобороны останется Сергей Шойгу, министром иностранных дел останется Сергей Лавров, Минфин будет возглавлять Антон Силуанов, а пост зампредседателя правительства по вопросам социальной политики сохранит за собой Татьяна Голикова.

Полный список правительства под руководством Мишустина будет объявлен в 17:30.