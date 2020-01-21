Лебедев может уйти с поста председателя Верховного суда РФ

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев может лишиться своего поста уже в ближайшее время. Об этом сообщил Znak.com со ссылкой на источник в судебной системе. По информации источника,

"причиной ухода Лебедева в отставку может стать его возраст (76 лет) и состояние здоровья".

Вячеслав Лебедев возглавляет Верховный суд России с 1989 года. Последний раз его переизбирали в 2014 году. Срок действия его полномочий заканчивается в мае 2020 года.