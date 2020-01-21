Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев может лишиться своего поста уже в ближайшее время. Об этом сообщил Znak.com со ссылкой на источник в судебной системе. По информации источника,
"причиной ухода Лебедева в отставку может стать его возраст (76 лет) и состояние здоровья".
Вячеслав Лебедев возглавляет Верховный суд России с 1989 года. Последний раз его переизбирали в 2014 году. Срок действия его полномочий заканчивается в мае 2020 года.
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