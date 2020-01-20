Глава Пермского края Максим Решетников может занять должность вице-премьера в новом правительстве во главе с Михаилом Мишустиным. Об этом сообщили сразу два источника Znak.com, близких к администрации президента РФ.
Источники также сообщили, что случившаяся в пермском хостеле "Карамель" трагедия, в которой погибли 5 человек, может негативно отразиться на вероятности назначения Решетникова.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.