Глава Пермского края Максим Решетников может стать вице-премьером

Глава Пермского края Максим Решетников может занять должность вице-премьера в новом правительстве во главе с Михаилом Мишустиным. Об этом сообщили сразу два источника Znak.com, близких к администрации президента РФ.

Источники также сообщили, что случившаяся в пермском хостеле "Карамель" трагедия, в которой погибли 5 человек, может негативно отразиться на вероятности назначения Решетникова.