В России отменят комиссию банков при платежах за ЖКХ

Банкам будет запрещено взимать комиссию за проведение платежей за услуги ЖКХ.

Как рассказал Сергей Неверов, председатель думской фракции ЕР, депутаты, которые работают над соответствующим законопроектом уже заручились поддержкой Банка России.

"Могу предположить, что в Думу на рассмотрение законопроект подступит в ближайшее время. До начала весны", — сказал Неверов.

Как пояснил парламентарий, избавить плательщиков от "неоправданного сбора" — сейчас он составляет, напомним, от0,5% до 2% от платежа — можно двумя способами:

внесением поправок, устанавливающих запрет на сбор комиссионных платежей, в Жилищный кодекс

внесением изменений в законы о банках и о национальной платежной системе.

"Сейчас проводятся последние консультации, документ дорабатывается. Центробанк с нами согласен", — рассказал Неверов.

"Справедливоросс" Михаил Емельянов тоже считает, что отменить комиссию банков, применительно к платежкам за ЖКХ, необходимо.