Банкам будет запрещено взимать комиссию за проведение платежей за услуги ЖКХ.
Как рассказал Сергей Неверов, председатель думской фракции ЕР, депутаты, которые работают над соответствующим законопроектом уже заручились поддержкой Банка России.
"Могу предположить, что в Думу на рассмотрение законопроект подступит в ближайшее время. До начала весны", — сказал Неверов.
Как пояснил парламентарий, избавить плательщиков от "неоправданного сбора" — сейчас он составляет, напомним, от0,5% до 2% от платежа — можно двумя способами:
"Сейчас проводятся последние консультации, документ дорабатывается. Центробанк с нами согласен", — рассказал Неверов.
"Справедливоросс" Михаил Емельянов тоже считает, что отменить комиссию банков, применительно к платежкам за ЖКХ, необходимо.
"Банки стали брать неоправданно огромные комиссии по различным поводам. Без процентов от платежей — и без того высоких для потребителей, обгоняющих инфляцию — проживут", — уверен Емельянов.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.